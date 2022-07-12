Сотрудники транспортной полиции Нижнего Тагила раскрыли кражу почти 1000 литров дизельного топлива

Сотрудниками Линейного отдела МВД на станции Нижний Тагил раскрыта кража дизельного топлива, совершенная на железнодорожной станции Сан-Донато. Как сообщает пресс-служба ведомства, 12 июня 2022 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе против преступных посягательств на грузы по подозрению в хищении дизельного топлива были задержаны два местных жителя 1981 и 1982 годов рождения. Общий объём похищенного дизтоплива составил 974 литра.

«В ходе проверки установлено, что задержанные ранее вместе работали на железной дороге, один из подозреваемых является действующим машинистом. 10 июня текущего года, в ночное время, злоумышленники заранее договорились и приехали на территорию железнодорожной станции Сан-Донато. Соучастники проникли на территорию станции и слили из цистерн дизельное топливо в канистры. Похищенное вывезли на личных автомобилях. Сумма причиненного ущерба железнодорожному предприятию составила более 40000 рублей», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе транспортной полиции.

В настоящее время следственным отделом ЛО МВД России на станции Нижний Тагил в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».