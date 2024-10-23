Сотрудники тагильской колонии пресекли незаконную передачу заключённым 18 телефонов

В понедельник, 21 октября, сотрудники тагильской колонии ЛИУ-51 при плановом обходе режимной территории учреждения обратили внимание на подозрительный свёрток. Выяснилось, что внутри пакета находятся 18 сотовых телефонов и два зарядных устройства, предназначенные для передачи осуждённым.

Информация о происшествии была зарегистрирована, в настоящее время проводится служебная проверка для установления всех обстоятельств случившегося. В рамках проверки будет определено, как именно телефоны были доставлены в колонию.