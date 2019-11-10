Сотрудники Свердловского ГУФСИН сняли мультфильм про коррупцию среди врачей, чиновников и силовиков (ВИДЕО)

Сотрудники ИК-46, расположенной в Невьянске Свердловской области создали короткометражный анимационный фильм, для федерального конкурса антикоррупционных роликов. В итоге мультфильм «Дом, который построил ГУФСИН» занял почётное первое место.

«Мы надеемся, что нашим небольшим роликом мы сумели предупредить хотя бы некоторую часть возможных преступлений», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУФСИН.

Авторами ролика стали начальник отдела по воспитательной работе с осуждёнными капитан внутренней службы Максим Ярковский и начальник отдела кадров и работы с личным составом Яна Кожевникова. Прототипами героев мультфильма выступили реальные люди, отбывающие наказание в ИК-46, среди которых врач, выписывающий липовые рецепты, мэр-взяточник и учитель, ставящий зачёт за подарки.

«Именно из-за них и появилась именно такая идея – наглядная демонстрация грозящего наказания за преступления коррупционной направленности», — пояснили авторы ролика.

В качестве основы было использовано детское стихотворение «Дом, который построил Джек» Самуила Маршака. В ведомстве рассказали, что текст был написан в той же стилистике и манере. В нём отражены «негативные последствия злоупотребления служебным положением абсолютно разных по уровню и статусу профессий». Завершают стихотворение, лёгшее в основу мультфильма, такие строки: