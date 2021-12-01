Сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали наркоторговца 

Сотрудники полиции Нижнего Тагила совместно с оперативниками УНК ГУ МВД по Свердловской области на автотрассе задержали 34-летнего жителя Кушвы, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Как рассказали в ведомстве, полицейские вели скрытое наблюдение за мужчиной, чтобы проверить его на причастность к сбыту наркотиков. Располагая данными о передвижениях и замыслах злоумышленника, правоохранители подготовили операцию по его задержанию, к которой привлекли инспекторов ГИБДД.

Утром в районе 150-го км автодороги Екатеринбург — Серов наряд ДПС остановил автомобиль Honda, за рулём которого находился подозреваемый. В ходе личного досмотра, а также в салоне автомобиля были обнаружены и изъяты пластиковый контейнер с девятью граммами N-метилэфедрона, три свёртка изоленты разных цветов, весы и сотовые телефоны.

В одном из телефонов задержанного оперативники обнаружили карту с указанными местами закладок и проверили эти тайники. В одном из них полицейские обнаружили почти 500 граммов синтетического наркотика. Кроме того, в разных районах города были найдены и изъяты закладки массой от 3 до 5 граммов.

«Подозреваемый являлся курьером “оптового склада”. Наркотическое средство предназначалось для последующего незаконного сбыта на территории Нижнего Тагила бесконтактным способом путём оборудования тайниковых закладок. Гражданин дал признательные показания, сознался, что занимался сбытом запрещённых веществ с апреля этого года, сам наркотические средства не потреблял, подрабатывал торговым представителем продуктов питания», — прокомментировали в полиции.

Сейчас на мужчину возбуждены уголовные дела по фактам сбыта и покушения на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Подозреваемому грозит наказание до 20 лет лишения свободы.