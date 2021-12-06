Сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали двух девушек-наркозакладчиц

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали двух девушек, которые подозреваются в сбыте наркотических веществ. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Как рассказали в ведомстве, оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с ППС вели скрытое наблюдение на Вагонке, где, по их информации, распространяли наркотики с помощью закладок. На улице Ильича полицейские заметили двух женщин, ведущих себя подозрительно. Стражи правопорядка задержали их и доставили для разбирательства в отдел полиции.

«В ходе личного досмотра у одной из женщин в капюшоне кофты полицейские обнаружили 74 свёртка из изоленты синего и красного цвета с героином. У второй женщины при себе в кармане куртки находился свёрток с запрещённым веществом в такой же упаковке», — прокомментировали в полиции.

Также из арендованной женщинами квартиры на улице Газетной полицейские изъяли пакет с веществом кремового цвета, металлическую ложку и 27 свёртков из изоленты. Кроме того, правоохранители обнаружили 36 закладок в разных частях города.

В полиции отметили, что задержанными оказались уроженки одной из бывших союзных республик 31 и 23 лет. Они приехали в Нижний Тагил из Санкт-Петербурга пару месяцев назад.

Сейчас в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по фактам сбыта и покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере. Максимальное наказание за эти деяния составляет до 20 лет лишения свободы. В данный момент женщины находятся под стражей.