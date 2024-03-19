Сотрудники полиции Нижнего Тагила раскрыли кражу денег с банковской карты

В отдел полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» с заявлением обратился 51-летний мужчина, сообщив, что из его автомашины была похищена банковская карта, с которой неизвестный похитил 4500 рублей, рассчитавшись в магазинах за покупки. Выяснилось, что днём ранее автомобиль пострадавшего ВАЗ-2111 заглох на Липовом тракте. На месте поломку устранить не удалось, и водителю пришлось идти пешком.

На следующее утро мужчине позвонили из банка, сообщив о списании денежных средств. Заявитель тут же проверил информацию через банковское приложение, где было указано, что в ночное время произошли списания в нескольких магазинах. Потерпевший понял, что оставил карту в салоне машины, и сразу вернулся к месту, где припарковал автомобиль. Оказалось, что в машине разбито переднее правое стекло, а банковская карта отсутствует.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Дзержинского района, ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера. Мужчина признался, что ночью, проходя мимо автомобиля, заметил на сиденье банковскую карту. Недолго думая, он разбил стекло и завладел чужим имуществом. Совершив несколько покупок, выбросил карту за ненадобностью.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение денежных средств с банковского счёта или электронных денежных средств), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Задержанный помещён в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.