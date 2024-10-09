Сотрудники полиции Нижнего Тагила и общественники проводят опрос населения для оценки работы правоохранителей

В рамках ежегодного исследования общественного мнения о деятельности полиции, сотрудники МУ МВД России «Нижнетагильское» совместно с представителями Общественного совета при полиции начали проведение опроса среди тагильчан. Основная цель мероприятия заключается в изучении мнения граждан относительно степени защищённости, доверия к правоохранительным органам, а также готовности жителей участвовать в обеспечении общественного порядка.

Опрос является анонимным и включает вопросы, касающиеся не только общей оценки работы полиции, но и отдельных подразделений, таких как патрульная служба, ГИБДД и другие. Особое внимание уделяется информированности граждан о государственных услугах, предоставляемых МВД, а также случаям нарушения прав граждан со стороны сотрудников полиции.

Насколько защищёнными чувствуют себя тагильчане, готовы ли сами оказывать содействие сотрудникам полиции в обеспечении общественного порядка, доверяют ли полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности, располагают ли граждане доступной информацией об оказываемых государственных услугах по линии МВД, обращались ли за их получением, приходилось ли за последний год наблюдать действия сотрудников полиции, при которых, допускались нарушения прав граждан, какие меры будут предпринимать граждане, если их здоровью и благополучию будет угрожать опасность — вот некоторые из вопросов анкетирования.

Опрос проходит в различных организациях, учебных заведениях и на предприятиях города. Планируется опросить не менее 500 жителей города. Собранная информация будет передана руководству МУ МВД России «Нижнетагильское».