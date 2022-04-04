Сотрудники ООО «Водоканал-НТ» стали призёрами областного фотоконкурса «В объективе ЖКХ»

Семья Беевых-Швецовых из Нижнего Тагила завоевала 2-е место в областном конкурсе фоторабот «В объективе ЖКХ», организованном региональным министерством энергетики и ЖКХ. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ООО «Водоканал-НТ», призёры трудятся на различных должностях на Черноисточинском гидроузле.

Глава семьи Сергей Беев пришёл работать на Черноисточинский гидроузел слесарем-ремонтником в 1982 году. В настоящее время Сергей Викторович следит за бесперебойной работой оборудования на хлораторной Черноисточинского гидроузла, выполняет плановые, предупредительные, профилактические ремонтные работы. Свои трудолюбие, опыт, знания он передал сыновьям Сергею и Илье.

Старший сын Сергей трудится в ООО «Водоканал-НТ» слесарем аварийно-восстановительных работ. В составе команды «Тагил рулит» от ООО «Водоканал-НТ» участвовал во всероссийском чемпионате профессионального мастерства среди работников предприятий ВКХ и ЖКХ RUSSIAN WATER CUP 2017/2018. Команда заняла 34-е место в рейтинге водопроводчиков.

Илья Беев работает на Черноисточинском гидроузле электромонтёром по ремонту и обслуживанию электрооборудования с 2006 года. Жена Ильи работает вместе с супругом машинистом насосных установок.

Любовь Швецова, родная сестра Сергея Викторовича, так же, как и брат, свою трудовую деятельность связала с работой на Черноисточинском гидроузле, где трудится машинистом насосных установок. А её младший сын Степан недавно устроился подсобным рабочим в «Водоканал-НТ».