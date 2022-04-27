Сотрудники ООО «Водоканал-НТ» собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса

В Нижнем Тагиле в медицинском колледже на проспекте Ленина продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Помочь нуждающимся из ДНР и ЛНР решили оказать работники ООО «Водоканал-НТ». Сотрудники предприятия на протяжении двух недель собирали продукты питания, бытовую химию и одежду. Всего набралось 10 коробок со всем необходимым, что было указано в списке гуманитарной помощи. Сегодня, 27 апреля, активисты профсоюзной организации предприятия привезли гуманитарный груз в Нижнетагильский филиал медколледжа, где расположилось местное отделение общероссийской общественной организации «Красный Крест».

«Нас очень радует, что наши люди сами вызвались помочь жителям Донбасса. Это была их личная инициатива. На нашем предприятии оказалось много неравнодушных сотрудников, которые решили поддержать людей на Донбассе в трудной ситуации. Ведь протянуть руку помощи тем, кому труднее сейчас, чем нам, — это абсолютно нормально. Это по-человечески. И ничего сверхъестественного или тем более героического в этом нет. Это не благотворительность, это от души, и это наша гражданская позиция», — рассказала председатель первичной профсоюзной организации ООО «Водоканал-НТ» Оксана Арсеньева.

В сборе участвовали рабочие всех подразделений предприятия. Инспектор оперативного контроля отдела безопасности «Водоканала» Ирина Калинина принимала пожертвования и сортировала всё по коробкам.

В «Красном Кресте» пояснили, что перестали принимать одежду и обувь, но по-прежнему ждут новые полотенца, подушки, постельное бельё, одеяла, средства личной гигиены, подгузники, продукты питания и канцелярию.

«Первый транш был 2,5 тонны, второй — 2,4, третий отправили не так давно, и всё, что приносят сейчас, будем отправлять уже в четвёртый раз. Очень многие предприятия участвуют. Активно проявил себя “Уралвагонзавод”, очень много приносят из школ и детских садов, также помощь поступала от Драматического театра, музеев, Совета ветеранов и рекламных агентств», — говорит председатель нижнетагильского отделения «Красного Креста» Валентина Шишкина.

Напомним, нижнетагильское отделение организации «Красный Крест» работает в здании медколледжа по адресу проспект Ленина, 27. Волонтёры принимают гуманитарную помощь с 9:00 до 17:00 каждый день, без выходных.