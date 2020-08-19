Сотрудники кинотеатров попросили губернатора Евгения Куйвашева разрешить им работать

Более 200 представителей и сотрудников кинотеатров Свердловской области обратились с открытым письмом к губернатору Евгению Куйвашеву, они просят отменить запрет на их работу. Петиция опубликована на сайте Change.org, за одну ночь было собрано 216 подписей.

«Когда всё это началось, ещё в марте, мы ни на секунду не задумывались о наших предпринимательских или конституционных правах и с пониманием отнеслись к ситуации, беспрекословно закрыв для сотрудников и зрителей двери кинотеатров. Тогда мы рассуждали, какой тяжёлый удар нанесёт отрасли месяц простоя, не подозревая, что это может продлиться так долго. Всё это время мы не получаем поддержку от государства, так как условия субсидирования невыполнимые — невозможно удержать персонал в настолько пострадавшей отрасли, об этом мы вам уже писали. На протяжении пяти месяцев мы надеялись, что нас услышат, и предлагали разные решения, сейчас не испытываем иллюзий и полностью осознаём происходящее — вот так, на благо общества, закрыли наш бизнес, а ответственность разделить забыли…» — пишут авторы петиции.

В письме сотрудники киноиндустрии отмечают, что по области уже открыты рестораны, фитнес-клубы, культурные учреждения, проводятся массовые мероприятия, но работа кинотеатров до сих пор не возобновилась.

«К счастью, все меры послабления режима повышенной готовности не привели к новым вспышкам инфекции — заболеваемость в регионе продолжает стабильно снижаться. Почему же кинотеатры кажутся вам источником особенного риска? Помещение любого кинозала изначально просторное и хорошо вентилируемое, не говоря уже о приобретённых кинотеатрами современных устройствах защиты и профилактики. Уверяем вас: мы со всей ответственностью позаботились о безопасности наших зрителей», — добавляют авторы письма.

Напомним, из-за пандемии коронавируса кинотеатры Свердловской области не работают с 30 марта. В Нижнем Тагиле закрылись кинотеатры «Родина 3D», «Россия», «Красногвардеец», а также «Мягкий кинотеатр DEPO». Из-за послабления режима самоизоляции бюджетным культурным организациям, в том числе и муниципальному кинотеатру «Красногвардеец», были разрешены кинопоказы на открытом воздухе до 50 посетителей.