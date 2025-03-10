Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности тагильчанина, едва не сбившего подростков на пешеходном переходе на Гальянке (ВИДЕО)

Сотрудники Госавтоинспекции нашли и оштрафовали водителя ВАЗ-2114, который в конце февраля пролетел на красный свет и едва не сбил подростков на пешеходном переходе у ТЦ «Лента» на Гальянке. Нарушителем оказался 25-летний тагильчанин, который неоднократно нарушал ПДД.

«Водитель привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика). Для принятия законного решения он вызван на комиссию по безопасности дорожного движения. Ранее мужчина в нарушение ПДД РФ был замечен дважды», — рассказали сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

Административный штраф за такое правонарушение составляет одну тысячу пятьсот рублей.