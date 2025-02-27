Сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила выявили за три дня 15 серьёзных нарушений ПДД

В целях снижения аварийности на территории города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа с 21 по 23 февраля 2025 года сотрудники ГИБДД провели рейд, направленный на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, лишёнными прав или не имеющими водительского удостоверения.

За это время инспекторы выявили 15 серьёзных нарушений правил дорожного движения:

— пять водителей управляли транспортными средствами без водительского удостоверения (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ);

— пять водителей отказались от медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ);

— четыре водителя управляли транспортными средствами в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ);

— один водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения, будучи ранее привлечённым к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ).

22 февраля 2025 года в 5 часов утра в Дзержинском районе сотрудники ГАИ остановили автомобиль Nissan Primera, которым управлял 30-летний мужчина с признаками опьянения. При проверке выяснилось, что у мужчины нет водительского удостоверения, а в 2024 году он был привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами).

Инспекторы предложили водителю пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. В отношении водителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством без водительского удостоверения), после чего его доставили в отдел полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское», так как в его действиях были признаки уголовного преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ. Автомобиль был отправлен на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция МУ МВД России «Нижнетагильское» напоминает водителям о том, что управление транспортным средством в состоянии опьянения запрещено правилами дорожного движения. Согласно части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, за это нарушение грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 18 до 24 месяцев и штраф в размере 45 000 рублей.

Повторное нарушение влечёт за собой возбуждение уголовного дела по статье 264.1 УК РФ. Согласно уголовному кодексу, за это преступление может быть назначен штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет, а также лишение свободы на срок до 2 лет.

Госавтоинспекторы МУ МВД России «Нижнетагильское» просят всех участников дорожного движения сообщать о любых известных случаях грубых нарушений правил дорожного движения (управление транспортным средством в состоянии опьянения, управление транспортным средством водителем без водительского удостоверения) по телефону 8 (3435) 47-70-01.