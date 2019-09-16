Сотрудники ГИБДД Свердловской области за выходные задержали 155 пьяных водителей

Инспекторы ГИБДД за минувшие выходные во время рейда задержали 155 нетрезвых водителей, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Ещё 135 человек задержаны за управление автомобилями без прав.

Водителей проверяли в Заречном, Кировграде, Ревде, Богдановиче, Алапаевске.

«Всего было сформировано 15 экипажей, которые оказали помощь территориальным подразделениям Госавтоинспекции. В ходе тотальной проверки только экипажами специализированного батальона ДПС было выявлено 10 грубых нарушений: управление транспортными средствами в состоянии опьянения, а также без прав», — отметили в ведомстве.

Водителям, которые сели за руль нетрезвыми, грозят крупные штрафы, лишение прав, административные аресты и в некоторых случаях — уголовная ответственность: 16 человек пойманы пьяными за рулём во второй раз, им может грозить лишение свободы до двух лет.

С начала года в Свердловской области произошло 164 аварии по вине пьяных водителей, в них погибли 63 человека, 201 получил травмы.