Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила за месяц оштрафовали 135 водителей автобусов и пассажиров за нарушение масочного режима

С 20 апреля сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила привлекли к административной ответственности 135 водителей автобусов и пассажиров за нарушение масочного режима, сообщает городской отдел пропаганды. В Госавтоинспекции напоминают, что граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты при нахождении в местах общественного пользования, включая общественный транспорт и такси.

«Ежедневно сотрудники технического надзора Госавтоинспекции проводят разъяснительную профилактическую работу с водителями и пассажирами общественного транспорта. Особое внимание сотрудники ГИБДД уделяют водителям, осуществляющим перевозку пассажиров. Останавливая общественный транспорт, инспекторы напоминают пассажирам и водителям о необходимости обязательного ношения медицинских масок и соблюдения мер личной безопасности в период действия режима повышенной готовности», — отмечают в ведомстве.