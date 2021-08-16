Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила выясняют обстоятельства необычного «ДТП»

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила разбираются в обстоятельствах странного происшествия, которое произошло ночью 14 августа на улице Красногвардейской. Случайные прохожие обнаружили на проезжей части у пединститута женщину в тяжёлом состоянии. В группе «Инцидент Нижний Тагил» очевидцы предположили, что женщину сбил неизвестный водитель и скрылся с места ДТП.

«Неизвестный на неустановленном автомобиле сбил женщину, после чего скрылся с места аварии в неизвестном направлении. Женщина жива. На место аварии очевидцы дорожного происшествия вызвали медиков», — сообщила подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила отметили, что факт ДТП пока не подтверждён. Автоинспекторы ежедневно приходят к женщине в больницу для опроса, но пока пострадавшая из-за состояния здоровья не может разговаривать.