Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила помогли попавшему в аварию водителю грузовика

Инспекторы ГИБДД Нижнего Тагила Данил Плесовских и Сергей Волчок во время несения службы на Серовском тракте заметили грузовой автомобиль MAN, съехавший с дороги в кювет. ДТП произошло рано утром 17 марта после обильного снегопада. В результате происшествиям никто не пострадал, и сам водитель уже вызвал на помощь специальную технику, чтобы вернуть большегруз на проезжую часть. Сотрудниками полиции была оказана помощь по регулированию и кратковременному ограничению движения транспорта на участке, где проводились работы по эвакуации грузовика из кювета и отбуксировке его на проезжую часть дороги. За помощь, внимание и не безразличие участники дорожного движения высказали слова благодарности в адрес сотрудников Госавтоинспекции. Отдел ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» напоминает, что в сложной ситуации, возникшей в дороге, необходимо сразу обращаться в Единую службу спасения по телефону 112.