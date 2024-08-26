Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила помогли 4-летнему ребёнку, который сильно порезал руку

15 августа в 18:00 сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила помогли доставить травмированного ребёнка в больницу. 4-летний мальчик серьёзно порезал руку, играя на детской площадке. Родители не могли остановить кровотечение и приняли решение самостоятельно ехать на своей личной машине в травматологический пункт. Семья очень сильно переживала, что не сможет быстро доставить малыша в больницу из-за загруженности автомобильных дорог в вечернее время.

При выезде со двора родители увидели патрульный автомобиль и обратились за помощью. Инспекторы дорожно-патрульной службы Олег Вороновский и Артемий Морозов включили сигнально-громкоговорящую установку и оперативно проехали через вечерние пробки.

«Ситуация осложнялась тем, что кровь не останавливалась, ребёнок плакал, поэтому родители были очень обеспокоены. Видя состояние взволнованного отца, который управлял автомобилем и в таком стрессе вёз семью в больницу, мы решили помочь и предложили маме с ребёнком пересесть к нам в автомобиль, а папе ехать следом за нами», — рассказал Олег Вороновский.

После того как мальчик поправился и вновь стал гулять, полицейские приехали его навестить. Он узнал инспекторов, в дружеской беседе мама уточнила, что малыш продолжает проходить лечение.

Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения капитан полиции Аурика Гребёнкина рассказала семье о специфике работы сотрудников Госавтоинспекции и вручила на память световозвращатели.