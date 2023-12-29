Сотрудники ГИБДД нашли в багажнике автомобиля жителя Нижнего Тагила 26 килограммов наркотиков

На трассе в Чувашии сотрудники ГИБДД задержали наркодиллера, в багажнике автомобиля которого находилось 26 кг мефедрона и амфетамина. Злоумышленником оказался 35-летний тагильчанин, ранее судимый за мошенничество и превышение должностных полномочий, пишет Telegram-канал Shot.

По данным новостного ресурса, автомобиль Toyota Camry чёрного цвета следовал по трассе М-12. Во время остановки транспортного средства мужчина вызвал подозрение у сотрудников ГИБДД, которые решили заглянуть в багажник автомобиля. Там они обнаружили 15 пакетов и 65 свёртков с запрещёнными веществами. Злоумышленник был задержан на месте. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических веществ). Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.