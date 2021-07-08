Сотрудники ЕВРАЗа и «Уралвагонзавода» стали лауреатами премии Черепановых

Три сотрудника ЕВРАЗа и четыре сотрудника «Уралвагонзавода» стали лауреатами премии имени Черепановых. Медали тагильчанам вручил заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков накануне на Международной промышленной выставке «Иннопром-2021», сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Из сотрудников ЕВРАЗа премий удостоены: заместитель начальника цеха прокатки широкополочных балок Валерий Чурилов, старший калибровщик по цеху прокатки широкополочных балок Олег Килишевский и главный специалист по технико-технологическому развитию прокатного производства Денис Хромов.

Также премию Черепановых получили сотрудники УВЗ: заместитель главного металлурга АО «НПК «Уралвагонзавод» Сергей Мартыненко, главный инженер АО «НПК «Уралвагонзавод» Павел Слободяник, директор департамента развития гражданской продукции АО «Концерн “Уралвагонзавод”» Андрей Абакумов.

Медалью имени Черепановых награждён начальник управления интеллектуальной собственности, секретарь научного совета концерна «Уралвагонзавод» Сергей Ананьев.