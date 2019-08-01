Сотрудники ДПС открыли стрельбу во время погони за нарушителем в Новоуральске

В Новоуральске инспекторы дорожно-патрульной службы во время погони за автомобилем ВАЗ-211440, который не остановился по требованию стражей порядка, открыли стрельбу из табельного оружия, чтобы заставить водителя остановиться, сообщает региональное УГИБДД РФ по Свердловской области.

Пули пробили колёса легковушки, люди не пострадали. Машину удалось блокировать в одном из дворов улицы Промышленной, её после отбуксировали на штрафстоянку.

Водителем оказался 34-летний мужчина, по сведениям ГИБДД, он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения — так, за езду в нетрезвом виде (по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ) у него уже отобрали права.

В этот раз задержанный после погони отказался от прохождения медицинского освидетельствования. За это на водителя составлен протокол об административном нарушении, сообщили в ведомстве.