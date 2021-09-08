Сотрудники аглофабрики в Нижнем Тагиле жалуются, что их заставляют делать за свой счёт тесты на COVID-19

В Нижнем Тагиле сотрудники аглофабрики (принадлежит ВГОК) жалуются, что вынуждены сдавать за свой счёт ПЦР-тесты перед выходом на работу. По словам работников, руководство обязало их проверяться на коронавирус после отпуска.

«Людей заставляют после отпуска за три дня до выхода на работу делать ПЦР-тест. Неважно, ездил человек куда-либо, переболел, есть ли у него прививка. Причём заставляют делать это за свой счёт, а если человек отказывается, то ему не дают выйти на работу», — рассказала читательница, муж которой работает на аглофабрике.

По словам девушки, рабочим это решение объяснили большим количеством заболевших и сложной эпидобстановкой в стране.

«Почему мой муж должен делать за свой счёт этот тест? 1400 рублей — это немало. Причём мы весь отпуск провели в саду, за границу не выезжали. Насколько я знаю, двух людей уже не допустили к работе, а одного уволили», — поделилась девушка.

Оперативный комментарий руководства предприятия АН «Между строк» получить не удалось, поиск ответственных по телефону ни к чему не привёл.

Насколько законны требования работодателя в данном случае, мы попросили пояснить юриста Екатерину Савину.

«Отстранить работника из-за отказа от прохождения теста нельзя по ст. 76 ТК РФ. Если работник всё же сдаёт тест за свой счёт, он имеет право подать заявление на выплату компенсации, приложив документы, подтверждающие понесённые расходы», — рассказала юрист.

По словам юриста, если работодатель заставляет сдать анализ, необходимо жаловаться в Роспотребнадзор. А если при этом нарушаются и трудовые права работника, то стоит обратиться в Государственную инспекцию труда.

Также Екатерина Савина отметила, что граждане, вернувшиеся из-за границы, должны сдать ПЦР-тесты в течение трёх календарных дней со дня прибытия в Россию. Помимо этого, они должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства до получения результатов теста. Постановление об этом ранее подписал главный санитарный врач РФ.