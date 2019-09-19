Сотрудники «Аэрофлота» устроили забастовку, массово выходя на больничные

Стюардессы и пилоты авиакомпании «Аэрофлот» устроили забастовку: сотрудники авиаперевозчика массово берут больничные и не выходят на работу, пишет Life.

Забастовку под названием «Больничный», по данным издания, первыми запустили участники группы «Типичный бортпроводник» в социальной сети «ВКонтакте».

«С 13 сентября все те, кто взял больничный, принимают данную акцию и, соответственно, бастуют. Акция будет до конца месяца и, возможно, октябрь весь», — говорится в публикации.

В разговоре с Life участвующий в забастовке пилот заявил, что с помощью массовых больничных работники хотят вынудить руководство вступить с ними в диалог. Он уточнил, что сотрудники не идут на прямую забастовку, а используют больничный, потому что не хотят «угодить под уголовную статью или быть уволенными».

«Мы его вынудим [вступить в диалог], иначе "Аэрофлоту" придётся отменять около 50 рейсов в день! Наши цели — увеличение зарплаты и изменение отношения к нам со стороны начальства», — резюмировал лётчик.

В «Аэрофлоте» изданию Ura.ru рассказали, что готовят официальный комментарий по этому поводу.

«Вся информация [о забастовке] взята из непроверенных источников, из соцсетей. Она требует проверки и подтверждения», — отметил пресс-секретарь компании Максим Фетисов.

В «Аэрофлоте» не исключают, что материал о якобы акции сотрудников может быть чьей-то попыткой дискредитировать перевозчика.