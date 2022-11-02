Сотрудники администрации Нижнего Тагила получат двойную зарплату за командировки на присоединённые территории РФ

Сотрудники городской администрации Нижнего Тагила при командировках в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области получат повышенную заработную плату. Соответствующий документ подписал глава города Владислав Пинаев. Мэрия внесла изменения в ранее принятое положение и повысила суточные расходы и зарплату при поездках чиновников в присоединённые регионы России. Постановление и изменения в него приняты на основании указа президента Российской Федерации от 17 октября 2022 года № 752 «Об особенностях командирования лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих, работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».

Командированным сотрудникам администрации во время их отсутствия будут перечислять среднюю зарплату в двойном размере. Кроме того, увеличатся суточные расходы, которые составят 8480 рублей. Отметим, что стандартно при командировках чиновникам возмещают 200 рублей. Расходы на служебные поездки будут осуществляться из городского бюджета. Также данный порядок распространяется на муниципальные организации и учреждения.

Напомним, договор о присоединении к РФ Донбасса, Запорожской и Херсонской областей президент Владимир Путин подписал с главами новых регионов 30 сентября. Таким образом, мэрия приводит городские постановления в соответствие с федеральными.