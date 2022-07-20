Сотрудникам мэрии и городской думы повысят зарплаты

Депутаты Нижнетагильской гордумы разрешили чиновникам поднять оклад заработной платы муниципальных служащих — сотрудникам администрации, подведомственных ей учреждений и думы — на 4 %. Решение было принято сегодня, 20 июля, на постоянной думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям. Окончательное решение по индексации депутаты примут завтра на заседании гордумы.

Размер оклада решили увеличить в соответствии с указом губернатора от 7 июля 2022 года, согласно которому индексация в 1,04 раза будет происходить с 1 августа текущего года. Так, повышение размера должностных окладов заработной платы связано с ростом потребительских цен на товары и услуги, сказано в пояснительной записке.

Зарплата чиновника, напомним, складывается из оклада, надбавки за классный чин, премиальной части и уральского коэффициента. В 2022 году расходы на содержание органов местного самоуправления предусмотрены в размере 571,3 млн рублей. В 2021 году эта сумма составляла 558,1. На денежное содержание главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева были определены траты в сумме 2,9 млн рублей, в 2021 году — 2,8 млн рублей.