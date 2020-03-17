Сотрудникам МЧС из-за коронавируса запретили выезжать за границу

Сотрудникам МЧС из-за пандемии коронавируса запретили выезжать за рубеж и посещать массовые мероприятия, пишет Mash.

«Также курсантам и срочникам запрещено уходить в увольнения, а руководству — проводить праздники», — сообщает телеграм-канал.

По его данным, теперь все собрания проводятся по видеосвязи, а покинуть часть можно только в экстренных случаях. В пресс-службе МЧС России пообещали прокомментировать ситуацию позже.

С 18 марта из-за коронавируса, которым в мире заразились уже 182 тысячи человек, Россия закрывает границы. Ограничения не коснутся только тех иностранцев, кто проживает в России на постоянной основе, а также дипломатов, членов экипажей транспорта международных линий и пассажиров транзитных рейсов.