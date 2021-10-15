Сотрудник «Уралвагонзавода» стал чемпионом России по футболу

Работник «Уралвагонзавода» Александр Тяжельников в составе сборной Свердловской области стал победителем Всероссийских соревнований по футболу среди ветеранов 50 лет и старше. В команде он был единственным представителем Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба УВЗ.

Александр — в прошлом профессиональный футболист, заниматься спортом начал ещё в 10 лет. Играл за клубы «Спутник» (Нижний Тагил), «Горняк» (Кушва), «Уралец» (Нижний Тагил). В составе «Уральца» признавался лучшим бомбардиром, был одним из главных пенальтистов команды. В 2005 году Александр завершил карьеру профессионального игрока, а три года назад пришёл на «Уралвагонзавод».

На заводе мужчина работает в отделе социальных объектов ремонтировщиком плоскостных спортивных сооружений: следит за содержанием большого футбольного поля и двух мини-полей на стадионе УВЗ в надлежащем состоянии.

На стадионе Александр тренируется два раза в неделю вместе с коллегами и другими ветеранами футбола Дзержинского района. Участвует в различных турнирах. Всего в Свердловской области 20 ветеранских команд «50+». Несмотря на высокую конкуренцию, Александр отбирается в сборную уже в четвёртый раз, а нынешняя победа для него вторая: первое золото всероссийских соревнований он завоевал несколько лет назад в возрастной категории «40+».



Фрагмент фото / сайт Российского футбольного союза / Александр Тяжельников с кубком / пресс-служба «Уралвагонзавода»



«Футбол — это для меня всё, я без него никак. Поэтому рад, что пришёл работать на "Уралвагонзавод", ведь даже моя сегодняшняя работа связана с любимой игрой. У предприятия хорошие спортивные объекты. Я даже по-доброму завидую современным детям, потому что они могут тренироваться на таких полях: играй — не хочу! У нас раньше таких возможностей не было», — говорит Александр Тяжельников.

За звание лучших в России свердловчане сражались с командами из Саратова, Краснодара, Уфы, Ростовской и Липецкой областей. В турнире, который проходил в Анапе, одержали 6 побед, 1 матч завершили вничью. В финале в упорной борьбе обыграли саратовчан со счётом 2:1.