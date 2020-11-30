Сотрудник Федеральной службы охраны найден мёртвым на территории Кремля

На территории Кремля найдено тело сотрудника Федеральной службы охраны (ФСО) во время несения службы, со ссылкой на источники пишут Baza и ТАСС.

По данным Baza, погибший Михаил Захаров покончил с собой во время несения службы. Коллеги Захарова сообщили, что причиной произошедшего «могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки». Baza утверждает, что Захаров работал в 5-м отделе управления личной охраны службы охранных мероприятий ФСО.

Источник ТАСС в свою очередь отрицает, что сотрудник ФСО служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента. По словам собеседника агентства, по факту произошедшего проводится проверка.

Baza также отмечает, что супруге погибшего не сообщили о причинах смерти Захарова и даже не рассказали о том, что он покончил с собой. С женщиной связалось руководство Михаила и рассказало лишь о его смерти, не вдаваясь в подробности произошедшего. По словам родных, в последнее время он не жил вместе с супругой и должен был уже в декабре развестись по обоюдному согласию.

Как отмечают коллеги Захарова, практика переработок в ФСО участилась в последнее время из-за острой нехватки кадров: часто сотрудникам приходится работать не только в свою смену, но и за уволившихся коллег. Эти дополнительные часы службы никак не оплачиваются, утверждают на условиях анонимности сотрудники. Раньше по совокупности, накопив достаточное количество переработок, возможно было выйти досрочно на пенсию, например на год раньше положенного. Однако совсем недавно эту практику отменили и руководство ФСО донесло до рядовых сотрудников, что все их «дополнительные часы» обнуляются.