Сотрудник ЕВРАЗ НТМК назван лучшим сварщиком Свердловской области

Сварщик ЕВРАЗ НТМК Дмитрий Колтыков победил на областном этапе конкурса «Славим человека труда» в номинации «Лучший сварщик» среди предприятий горно-металлургического комплекса, сообщает пресс-служба предприятия.

В конкурсе принимали участие представители 15 горно-металлургических предприятий области, соревновавшиеся в теории и практических навыках. Члены жюри — эксперты по сварке от предприятий-участников конкурса — осмотрели качество сварных швов и отправили образцы на ультразвуковой контроль для выявления внутренних дефектов. Победителей определили по сумме баллов, набранных в теории и практике.

Первое место занял сварщик ЕВРАЗ НТМК Дмитрий Колтыков, набравший 87 баллов. На втором месте Сергей Колотилов из «Русской инжиниринговой компании», на третьем — работник «Уралэлектромеди» Рустам Хуснутдинов. Торжественное награждение победителей и призёров конкурса пройдёт в декабре в Екатеринбурге, они получат денежные премии.

Дмитрий Колтыков работает на ЕВРАЗ НТМК 6 лет, он участник четырёх национальных чемпионатов WorldSkills Hi-Tech в компетенции «Сварочные технологии». Удостоен званий «Лучший молодой рабочий по профессии», «Лауреат молодёжной премии НТМК». Владеет навыками аргонодуговой, ручной дуговой, полуавтоматической и газовой сварки.