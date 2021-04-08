Сотрудница УВЗ отсудила у предприятия 353 тысячи рублей за лечение после падения на территории завода

В Нижнем Тагиле сотрудница «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») отсудила у предприятия 353 тысячи рублей за расходы на лечение после падения на территории завода, об этом сообщает ИА «Все новости».

Инцидент произошёл в конце ноября 2018 года. Ольга пошла на смену и возле цеха № 3 наступила на снежную наледь, поскользнулась и упала. Женщина получила переломы бедренной кости и предплечья, теперь у неё первая группа инвалидности.

Пострадавшая подала на «Уралвагонзавод» в суд, который обязал предприятие выплатить пострадавшей 353 750 рублей за лечение. Ранее суд постановил выплатить женщине 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Сейчас тагильчанка планирует продолжать работу. Но поскольку она передвигается на инвалидной коляске, работодатель должен обеспечить ей необходимую доступную среду на предприятии — пандусы, поручни. А пока этого нет, «Ростех» оплачивает ей время вынужденного простоя.