Сотрудница «Уралвагонзавода» обвинила своего начальника-боксёра в рукоприкладстве

В Нижнем Тагиле полиция разбирается в конфликте между сотрудниками «Уралвагонзавода» (входит в Ростех). В начале декабря 2021 года в независимый профсоюз «Солидарность» обратились три работницы 310 БТК. Они рассказали, что начальник БТК Николай Захаров и старший контрольный мастер, которая является возлюбленной Захарова, унижают и оскорбляют их. Самостоятельно решить проблему женщинам не удалось. Обращения непосредственно к исполнительному директору «Уралвагонзавода» Владимиру Рощупкину ничего не давали, как и обращения в «Ростех». В ответах было указано, что никаких нарушений не выявлено. По словам одной из обратившихся сотрудниц, при очередном конфликте Николай Захаров ударил её по лицу.

Как рассказал АН «Между строк» председатель независимого профсоюза «Солидарность» Алексей Димитров, который защищает права пострадавшей, сейчас женщина находится на больничном.

«9 июня звонит Елена (имя изменено. — Прим. ред.) и говорит, что после разговора со старшим контрольным мастером к ней подошёл начальник БТК и после словесной перепалки он ей нанёс удар ладонью по лицу. Женщина обратилась в здравпункт, где сняла побои. Также там зафиксировали её высокое давление — 200, дали таблетку и направили в поликлинику УВЗ, которая находится за пределами завода», — рассказал АН «Между строк» Алексей Димитров.

Чтобы выйти с территории завода, необходимо подписать соответствующее заявление. В данном случае это должен был сделать непосредственный начальник пострадавшей Николай Захаров, но мужчина отказался подписывать документ, тогда Елена вызвала полицию. После работы женщина обратилась к травматологу и неврологу, последний выписал ей больничный лист.

Как пояснили АН «Между строк» в полиции, по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

«В администрацию предприятия поступало заявление об избиении от контролера управления технического контроля. По данному факту было проведено служебное расследование. Обстоятельства, указанные “пострадавшей” в заявлении, не подтвердились», — заявили АН «Между строк» в пресс-службе «Уралвагонзавода».

Отметим, Николай Захаров в 2017 году участвовал в турнире по боксу среди любителей, который проводил «Уралвагонзавод». Мужчина стал победителем в категории до 70 килограммов.