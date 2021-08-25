Сотрудница Росгвардии из Екатеринбурга засудила туроператора из-за сорванной поездки в Турцию

В Екатеринбурге сотрудница Росгвардии выиграла суд у туроператора из-за несостоявшейся поездки в Турцию, со ссылкой на юриста Антона Кудрякова, представляющего интересы женщины в суде, пишет E1.ru.

«Они с мужем планировали поехать в Турцию совместно с родственниками из Казахстана. Родственники должны были вылететь из Казахстана в Екатеринбург и дальше вместе отправиться в Турцию. В день отправки там был введён режим ЧС, и вылет оказался запрещён. Она отказалась от тура и попросила оператора вернуть деньги, но ей на претензию не ответили», — рассказал юрист.

В то же время сотрудникам Росгвардии запретили выезжать за границу — в феврале 2020 года, когда женщина покупала билеты, вылетать было ещё можно, но уже в марте глава Росгвардии Виктор Золотов выпустил секретный приказ, и из-за запрета поездку пришлось отменить.

«Областной суд обязал туроператора вернуть плату за купленный тур — 157 тысяч рублей. Свои деньги клиентка уже получила, по деньгам она ничего не потеряла и ничего не выиграла», — говорит Антон Кудряков.

Тем не менее Кудряков вместе с юристом Дамиром Садритдиновым обратили внимание на процессуальные неточности и ошибки, которые допустил суд, обжаловали это решение и дошли до Верховного суда, где тоже одержали победу.