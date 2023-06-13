Сотрудница частной охранной фирмы Нижнего Тагила перевела мошенникам более 600 тысяч рублей

Сотрудница частного охранного предприятия Нижнего Тагила стала очередной жертвой телефонных аферистов и перевела на «безопасный счёт» более 600 тысяч рублей. Полицейским 44-летняя пострадавшая рассказала, что ей позвонил незнакомый мужчина, якобы сотрудник службы безопасности банка, и предупредил, что на её имя оформлена заявка на кредит, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Во время разговора «представитель банка» пояснил, что раз заявительница не оформляла никаких займов, то ей нужно срочно пресечь «мошеннические действия» с её картой. Тогда по рекомендации «сотрудника безопасности банка» тагильчанка через приложение оформила заявку на кредит, которую после одобрили, деньги поступили на карту. Затем «сотрудник» перезвонил женщине через мессенджер и предупредил, чтобы она всегда была с ним на связи и действовала чётко по его указаниям, а также сообщил, что ей нужно обналичить заёмные деньги.

Затем пострадавшую передали другому лжесотруднику, который по телефону контролировал все её действия. Сначала отправил в ближайший от её дома офис банка на проспекте Ленина, где тагильчанка через банкомат сняла 640 тысяч рублей, а уже после убедил через терминал перечислить все деньги на номера сотовых телефонов, совершив 42 операции по 15 тысяч рублей. «Представитель банка» заверил женщину в безопасности денежных средств и отправил домой. Только вернувшись в квартиру и обдумав ситуацию, тагильчанка осознала, что стала жертвой онлайн-аферистов, о которых не раз слышала и читала в новостях.

По этому факту в отделе полиции № 16 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«По данным полиции Нижнего Тагила, за 5 месяцев этого года тагильчане перечислили мошенникам более 107 миллионов рублей, переводили деньги на “безопасные счета”, как в этом случае, вкладывали деньги на различных так называемых инвестиционных платформах, передавали денежные средства курьерам за непривлечение родственников к уголовной ответственности. За это время зарегистрировано 361 преступление, совершённое с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе 251 по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и 110 по п. “г” ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража денежных средств с банковского счёта). В полиции призывают граждан быть осторожными, не доверять информации, полученной по телефону от незнакомых лиц. Самый простой способ уберечься от телефонных мошенников — не отвечать на звонки с незнакомых номеров», — напомнили в ведомстве.