​​​​​​​Сооснователь «Яблока» покинул партию из-за голосования за поправки в Конституцию

Один из основателей партии «Яблоко» Владимир Лукин вышел из неё после того, как проголосовал за поправки в Конституцию на заседании Совета Федерации, со ссылкой на руководителя фракции партии в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Бориса Вишневского пишет РБК.

Вишневский пояснил, что «Яблоко» «категорически против» внесения поправок, но отметил, что в Тверской области поддерживают предложенные изменения Конституции и там поручили транслировать это Лукину.

«Его личная позиция, как я понимаю, совсем другая. Понимая это расхождение, Лукин сегодня вышел из "Яблока"», — написал Вишневский.

О том, что Лукин подал заявление, также сообщило в Twitter нижегородское отделение партии. В пресс-службе партии также подтвердили, что Лукин вышел из неё.

«Ему позвонил [основатель "Яблока" Григорий] Явлинский — и он написал заявление», — рассказал источник в партии.

На сайте партии также опубликован протокол заседания исполкома бюро партии «о рассмотрении заявления Лукина». Четыре члена исполкома проголосовали за, противников и воздержавшихся не было.

В Совфеде Лукин представляет исполнительную власть Тверской области. О том, что он выступил за поправки, следует из результатов голосования.

В заявлении от 11 марта, которое опубликовало нижегородское отделение «Яблока», Лукин пишет, что проголосовал за поправки к Конституции, так как исполнительная власть области решила поддержать изменения и «поручила транслировать это решение».

«Мои личные взгляды никакого отношения к этой "правовой процедуре" не имеют», — написал он.

Совет Федерации одобрил предложенные поправки 11 марта. За высказались 160 сенаторов, трое воздержались от голосования, ещё один выступил против — им стал сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. До голосования в Софведе в тот же день законопроект о поправках приняла Госдума. Законопроект направили в региональные Заксобрания. По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, его одобрили более двух третей регионов. После этой процедуры документ должен подписать президент, а затем его направят на всероссийское голосование 22 апреля.