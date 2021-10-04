Сообщение о нападении на школьницу, взорвавшее родительские чаты Нижнего Тагила, оказалось фейком

В выходные в родительских школьных и детсадовских чатах Нижнего Тагила появилась информация о нападении на четвероклассницу на Гальянке. В сообщении говорилось, что неизвестный мужчина напал 3 октября на девочку, но та сумела убежать. Она якобы находится в больнице. Новость быстро разлетелась среди родителей, сообщение пересылали даже в официальных школьных чатах.

Полиция сегодня опровергла информацию о нападении. Хотя девочка реальна. Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили отца и его ребёнка, на которого якобы совершили нападение. Но в ходе проверки полицейские не нашли никаких подтверждений о совершении преступления.

«Установлено, что отец забил тревогу, когда после разговора с дочерью, которая гуляла на улице, её телефон оказался отключён. Когда мужчина наконец связался с ребёнком, девочка находилась далеко от дома и сказала, что ничего не помнит. Позже она пожаловалась на головную боль и тошноту, почему и была направлена на обследование в медучреждение. По результатам проверки будет принято обоснованное решение», — сообщили в пресс-группе МВД.