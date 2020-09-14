Соловьёв заявил об опасности TikTok, сравнив его с игрой «Синий кит»

Телеведущий Владимир Соловьёв заявил во время эфира программы «Соловьёв Live» на YouTube, что людьми во всём мире манипулируют с помощью соцсети TikTok.

«Куча людей разного возраста, из разных стран, с разными степенями интеллекта даже не понимают, что погружаются в великолепно придуманную технологию», — рассказал Соловьёв.

По его словам, сервис предназначен для того, чтобы заставить пользователей повторять одни и те же действия, что является манипуляцией. Соловьёв высказал мнение, что пользователи TikTok выкладывают видео в интернет, чтобы получить возможность уехать за границу — ради этого они готовы повторять любые движения, добавил телеведущий. Он сравнил социальную сеть с игрой «Синий кит», целью которой является смерть игрока.