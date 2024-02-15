СОФПП вошёл в топ-10 лучших региональных институтов поддержки бизнеса в работе с экспортёрами

Центр поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (ЦПЭ СОФПП) занял седьмое место в общероссийском рейтинге регионов, где созданы лучшие условия для старта экспортной деятельности. Рейтинг подготовлен Российским экспортным центром.

«Поддержка несырьевого неэнергетического экспорта является важным приоритетом государственной политики, который перед нами ставит губернатор Евгений Куйвашев. На прошлой неделе Российский экспортный центр отметил регион в числе своих стратегических партнёров в этой сфере. И мы продолжим работу по распаковке экспортного потенциала свердловских производителей. В области для этого создан необходимый инструментарий: от помощи в поиске зарубежного партнёра до выстраивания логистики и её софинансирования», — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

При содействии Центра экспортные контракты в 2023 году заключили 128 региональных компаний, 23 из них впервые вышли на зарубежные рынки. Объём поддержанного экспорта превысил 86 млн долларов, в 2022 году этот показатель составил 83,4 млн долларов, контракты заключили 92 субъекта МСП.

«Всего различные меры поддержки в 2023 году получили 1076 региональных компаний. То есть больше 10% получателей мер поддержки фонда вышли на заключение контрактов. География проектов включает 39 стран мира. Это страны СНГ, Азии, Ближнего Востока и Европы», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Деятельность СОФПП и всей входящей в него инфраструктуры отвечает задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ. Финансовый, нефинансовый и имущественный инструментарий фонда помогает на всех этапах: старте бизнеса, становлении и развитии, а также масштабировании и выходе на новые рынки.