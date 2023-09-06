СОФПП в два раза увеличил объём гарантийной поддержки бизнеса

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный центр «Мой бизнес») в два раза увеличил максимальный объём финансовой поддержки в виде поручительств по кредитам для малого и среднего бизнеса. Теперь предприниматели могут получить гарантии СОФПП на сумму до 100 млн рублей. Увеличение лимита расширит финансовые возможности малого и среднего бизнеса. Ранее максимальная сумма поручительства СОФПП составляла 50 млн рублей, сообщили в фонде.

«Свердловская область находится на втором месте в России после Москвы по объёму оказанной предпринимателям гарантийной поддержки в этом году. И в регионе продолжается работа по развитию инструментов финансового содействия бизнесу, облегчению доступа к финансовым ресурсам для субъектов малого и среднего предпринимательства. Такую задачу поставил перед нами губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, и она соотносится с задачами нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство”. Увеличение суммы гарантий позволит привлекать бизнесу банковские кредиты в больших объёмах под серьёзные инвестиционные проекты», — прокомментировал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

В числе банков-партнёров фонда больше 30 кредитных организаций, в том числе крупнейшие федеральные и региональные банки.

«Поручительства по кредитам — один из самых популярных инструментов поддержки. И при том организационно всё очень просто: для оформления гарантийной поддержки не нужно приходить в фонд, всё происходит в банке, куда предприниматели обращаются за кредитом. Сейчас мы занимаемся цифровизацией процесса предоставления поручительств и даже планируем выпустить новый продукт — обязательно в скором времени расскажем об этом», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

По данным на 4 сентября, с начала 2023 года СОФПП выдал предпринимателям региона 1505 поручительств на общую сумму порядка 10,5 млрд рублей. Это позволило малому и среднему бизнесу привлечь в банках кредиты на сумму более 23,2 млрд рублей.

Напомним, по итогам 2022 года поручительства фонда позволили предпринимателям привлечь 13,9 млрд рублей финансирования.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщило, что по итогам первого полугодия 2023 года Свердловская область заняла второе место после Москвы среди регионов по объёму полученной с участием региональных гарантийных организаций (РГО) финансовой поддержки. Малый и средний бизнес Среднего Урала привлёк под поручительства порядка 15,7 млрд рублей.