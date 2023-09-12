СОФПП готовится к выходу на биржу для расширения финансовой поддержки бизнеса 

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный центр «Мой бизнес») расширяет доступ бизнеса к финансовой поддержке. Институт развития выйдет на Московскую биржу, чтобы привлекать дополнительные средства на выдачу займов и поручительств малому и среднему бизнесу Свердловской области.

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит задачу по повышению доступности финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса. Выход на биржу расширит финансовые возможности института развития, позволит увеличить объёмы выдаваемых займов и поручительств. Первый шаг к открытому рынку уже сделан: рейтинговое агентство “Эксперт РА” присвоило фонду высокий рейтинг кредитоспособности — на уровне ruBBВ+ со стабильным прогнозом», — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

По данным «Эксперт РА», высокая оценка рыночных позиций фонда обусловлена высоким уровнем капитализации. Также агентство отмечает диверсифицированный портфель вложений СОФПП и низкий объём просроченной задолженности по займам бизнесу — всего 2%.

«Фонд является крупнейшим институтом развития регионального уровня инфраструктуры поддержки субъектов МСП, оказывая им финансовую и нефинансовую поддержку. Рейтинг фонда обусловлен высокими рыночными позициями, приемлемыми оценками достаточности и эффективности деятельности, адекватным качеством активов и портфеля поручительств», — отмечается в сообщении «Эксперт РА».

На данный момент СОФПП фиксирует 100-процентную загрузку портфеля, что ведёт к очереди в ожидании одобрения займов. Привлечение дополнительных ресурсов с рынка поможет решить эту проблему, существенно сократить сроки рассмотрения заявок.

«Мы признательны агентству “Эксперт РА” за независимую оценку. Одна из наших основных задач — финансовая поддержка малого и среднего бизнеса региона. В последние два года мы видим серьёзный рост спроса на займы и поручительства фонда. Предприниматели ищут дополнительные источники финансирования. Поэтому мы планируем расширять объёмы выдачи средств. Присвоение кредитного рейтинга позволит фонду сделать следующий шаг — выйти на рынок облигаций и привлекать деньги через Московскую биржу», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

По состоянию на 1 сентября 2023 года с начала года СОФПП выдал малому и среднему бизнесу, а также самозанятым Свердловской области 521 заём на общую сумму 1 млрд 403,9 млн рублей. На текущий момент минимальная ставка по займам СОФПП составляет 6% годовых.

Кроме того, поручительства фонда на сумму более 10,5 млрд рублей позволили предпринимателям региона в этом году привлечь финансирование на сумму более 23,2 млрд рублей. Ранее Минэкономразвития РФ сообщило, что по итогам первого полугодия 2023 года Свердловская область заняла второе место после Москвы среди регионов по объёму полученной с участием региональных гарантийных организаций (РГО) финансовой поддержки.