Содержание мэрии Нижнего Тагила в 2023 году обойдётся налогоплательщикам в 451 млн рублей

На содержание администрации Нижнего Тагила в 2023 году будет потрачен 451 млн рублей, следует из постановления правительства Свердловской области, утвердившего соответствующие нормативы.

Всего на содержание властей 94 муниципалитетов региона в 2023 году запланировали 7,1 млрд рублей. В тройке самых дорогостоящих мэрий находятся Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

На деятельность администрации областной столицы планируется израсходовать 1 млрд 971 млн рублей, работа муниципалитета Каменска-Уральского обойдётся налогоплательщикам в 206,8 млн рублей.

В Новоуральске сумма таких расходов составит 175,5 млн рублей, в Первоуральске — 164,5 млн, в Лесном — 120,3 млн, в Серове — 118,5 млн, в Верхней Пышме — 111 млн рублей. Меньше всех потратят на администрацию Унже-Павинского сельского поселения — 5 млн 440 тысяч рублей.