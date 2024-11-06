Соцопрос: Каждый третий свердловчанин испытывает значительные финансовые трудности

Российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru провела исследование удовлетворённости населения размером заработной платы. 34% респондентов из Свердловской области признались, что их зарплата не покрывает основные нужды (по сравнению с аналогичным опросом 2021 года показатель снизился на 2 п.п.). Ещё 35% опрошенных с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум (три года назад таких было 25%). Полностью удовлетворять основные потребности в рамках зарплаты получается лишь у 31% свердловчан (на 8 п.п. меньше, чем три года назад).

Чаще всего зарплаты не хватает сотрудникам розничной торговли (58%), рабочему персоналу (49%), представителям сферы безопасности (46%), юристам (45%), а также менеджерам по продажам, работникам искусства и медиа, представителям транспортной сферы (по 43%). Реже всего на тотальную нехватку зарплаты жалуются строители (20%).

При этом женщины значительно чаще мужчин сетуют на то, что заработной платы им недостаточно для покрытия базовых расходов (41% против 32%). В разрезе возрастных категорий финансовые сложности чаще всех испытывают респонденты от 55 лет и старше — 53% рассказали о нехватке зарплаты на основные нужды, а также люди 45–54 лет (44%).

Согласно данным Росстата, средняя зарплата россиян по итогам первой половины 2024 года составила 85 017 рублей (до вычета налогов), при этом реальные располагаемые денежные доходы (после вычета инфляции) увеличились в годовом выражении на 8,1%.

Для покрытия основных нужд 65% свердловчан не хватает более 20 тысяч рублей в месяц. Ещё 16% опрошенных признались, что им недостаёт от 15 до 20 тысяч рублей в месяц, 18% — от 10 до 15 тысяч рублей ежемесячно, остальным — в пределах 10 тысяч рублей.

Из-за нехватки денег 84% опрошенных вынуждены отказываться от путешествий, 73% — от покупки новой одежды и обуви, 65% – от интересного досуга, 33% — от платной медицины и лекарств. Экономить на образовании вынуждены 27% респондентов из Свердловской области.