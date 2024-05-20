Сочные круассаны, горячие булочки, вкусный кофе и 95% ассортимента под собственной торговой маркой. Секрет успеха уютных кафе-магазинов Жизньмарт мини глазами франчайзи из Нижнего Тагила Елены Сташкиной

Сочные круассаны, горячие булочки, вкусный кофе и 95% ассортимента под собственной торговой маркой. Всё это есть в кафе-магазинах Жизньмарт мини в Нижнем Тагиле.

Сейчас в городе действуют 6 кафе-магазинов Жизньмарт. Из них 4 формата мини, которые расположены по улицам Вагоностроителей, 3, Свердловское шоссе, 33, Свердловское шоссе, 31б и Циолковского, 37. Каждый из них, имея широкий ассортимент качественных продуктов по выгодным ценам, быстро завоевал доверие потребителей. Так в чём же секрет популярности торговой сети? На этот вопрос нам помогла ответить Елена Сташкина, франчайзи двух магазинов сети мини- формата. Один из них находится на улице Циолковского, 37, второй — в ТЦ «Депо» на Свердловском шоссе, 31б.

«Мне всегда нравился Жизньмарт, с самого открытия первых магазинов в Екатеринбурге. Я часто заходила сюда выпить кофе или позавтракать. Была возможность оценить всю концепцию именно глазами гостя. Поэтому, когда у меня появилась возможность инвестировать, выбор, конечно, пал на Жизньмарт мини — современный уютный магазин с большим количеством готовых блюд, вкуснейшим кофе и разными интересными “плюшками”», — рассказывает владелица двух магазинов в Нижнем Тагиле Елена Сташкина.

По словам Елены Сташкиной, аудитория Жизньмарт мини совершенно разная. В основном это люди, которые ценят удобство, комфорт и качество. Заботятся о себе и своей семье и, конечно, любят радовать домашних. В магазинах каждый найдёт что-то своё. Здесь можно приобрести готовые наборы продуктов для быстрой готовки, заказать еду на дом, если устал после рабочего дня. Поболтать за чашечкой свежесваренного кофе и покормить ребёнка. При этом можно не сомневаться, что все продукты натуральные и высокого качества.

«Каждый находит что-то полезное для себя: студенты заходят к нам зарядиться кофе перед парами и быстро перекусить онигири. Сотрудники ближайших фирм приходят за горячим домашним обедом, современные мамочки с детками — за полезными сладостями. А также за горячей едой, конечно. Ведь не всегда есть возможность полдня провести у плиты, но хочется, чтобы дети хорошо питались. А у нас можно и ребёнка накормить, и себя порадовать нежным десертом. А освободившееся время провести с пользой для себя и близких», — рассказывает франчайзи.

Предпринимательница отмечает, что Жизньмарт мини очень нравится детям. Ребята приходят с родителями и самостоятельно за вкусняшками или перекусить после занятий.

«Когда мы видим такую заинтересованность у детей и родителей, то, конечно, с удовольствием выступаем в роли спонсоров на различных детских праздниках. Например, в марте ТРЦ “Депо” организовал мероприятие с конкурсами, а мы дарили победителям подарочные наборы с продукцией из наших магазинов: энергетики с витаминами, полезные протеиновые батончики и другие вкусности», — говорит Елена.

Внутри кафе-магазина для удобства покупателей оборудованы кассы самообслуживания, где можно воспользоваться программой лояльности Жизньмарт Friends. Она представляет собой мобильное приложение с набором выгодных предложений для клиентов: скидки на покупку товаров с голубыми ценниками в магазине, промокоды и бонусы за активность в конкурсах и опросах, возможность тратить на покупки виртуальную валюту «живчики». Они копятся с каждой покупки (в зале 5%, с доставки 7%) и сгорают через 365 дней.

Сеть также проводит различные акции-дегустации у себя в магазинах, чтобы новые клиенты могли оценить качество и разнообразие продукции.

«Можно встретить промокоды с акциями на просторах соцсетей в виде рекламы или в наших Telegram-чатах. Ещё мы предлагаем каждый 6-й напиток в подарок по нашей карте лояльности. Также у нас есть приятная акция “Напиток выходного дня”. Особенность её в том, что в каждом Жизньмарте это свой напиток по специальной цене. Анонс напитка мы заранее проводим в чатах наших магазинов», — говорит Елена.

Когда покупатель пройдёт кассу самообслуживания и пойдёт дальше внутрь зала, он увидит, что всё устроено так, чтобы создать комфорт. Удобные столики, вешалки для одежды, розетки, бесплатный Wi-Fi и детский уголок. Здесь можно зарядить телефон или даже поработать с ноутбуком. Жизньмарт мини — пространство, где хорошо отдыхается после работы, проветривается голова от бесконечных забот и тело заряжается энергией перед рабочим днём.

«Когда заходишь в Жизньмарт мини, там всегда уютно, красиво, чисто, приятно пахнет. Персонал здоровается с гостями, улыбается. На полках есть разнообразная готовая еда: десерты, завтраки, крафтовые напитки. Всё очень вкусное. Выбранное блюдо можно разогреть и посидеть покушать на мягком диване или за удобной барной стойкой. Благодаря большому разнообразию у гостя есть выбор: суп съесть или йогуртом перекусить. А можно и с пачкой чипсов (натуральных, кстати!) или попкорна посидеть, если душа просит», — отмечает Елена.

В магазине есть целый отдел, который отбирает поставщиков по качеству продуктов. Для удобства на каждой упаковке указан коэффициент белков, жиров и углеводов (КБЖУ), что позволяет подсчитать количество калорий.

«Каждый день наши продавцы проверяют все полки магазина на наличие продуктов с истекшим сроком годности. Жизньмарт мини — умный магазин, и касса не пропустит испорченный товар, если его попытаться “пробить”. Мы тщательно следим, чтобы таких ситуаций не было и плохие продукты не попали покупателю в руки. Поэтому товары с истекающим сроком снимают с полок, списывают и утилизируют»,— рассказывает Елена Сташкина.

Продавцы в магазине — это в основном молодые ребята, которые помогут в разных ситуациях. Они спасут вас, когда: «Помогите, я забыла зарядку от телефона!» Посодействуют в романтичном подарке близкому человеку: «Отправьте, пожалуйста, кофе с надписью “Я тебя люблю”». И при заказе какао вашему малышу сотрудники приготовят его оптимально тёплым, как надо ребёнку.

«Часто для наших сотрудников это первая работа в жизни. И это даёт нам большой стимул наладить коммуникацию так, чтобы работа стала для них классным местом, куда хочется приходить. И мне очень нравится видеть отдачу от сотрудников, когда они горят энтузиазмом, чтобы улучшать наш магазин. Иногда такие идеи подкидывают, что остаётся только удивляться гибкости мышления. Это очень круто!» — делится Елена Сташкина.

По её словам, для тагильчан Жизньмарт мини — это ещё достаточно новый бренд. Но Нижний Тагил — развивающийся современный город, и здесь узнаваемость бренда и потребность в нём будут расти. Поэтому основная задача сети сейчас — получше познакомить горожан с Жизньмарт мини. А узнав обо всех преимуществах магазинов, покупатели, как правило, становятся постоянными клиентами. В подтверждение этому тот факт, что за 5 лет существования торговой сети Жизньмарт компания открыла уже 300 торговых точек.

«У нас столько конкурентных преимуществ и такая забота о гостях, что нам какая-то агрессивная реклама и не нужна. Приходя к нам, люди видят, как у нас классно, уютно, вкусно, здорово. И не хотят уже уходить, возвращаются снова и снова», — утверждает Елена Сташкина.

Акция: по кодовому слову «Между строк» можно получить капучино на обычном молоке за 1 рубль с 20 по 24 мая 2024 года в любом из магазинов Жизньмарт мини в Нижнем Тагиле (Вагоностроителей, 3, Свердловское шоссе, 33, Свердловское шоссе, 31б и Циолковского, 37). Предложение действует один раз для одного гостя за время проведения акции, распространяется только на капучино на коровьем молоке.