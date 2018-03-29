Собственник кемеровского ТЦ перечислил деньги для выплат семьям погибших

Совет народных депутатов Кемеровской области (СНДКО) внёс изменения в региональный бюджет на текущий год, передаёт с заседания корреспондент «Интерфакса». Доходы и расходы бюджета увеличены на 192 млн рублей.

Председатель совета Алексей Синицын сообщил журналистам, что средства перечислены на счёт областного бюджета одним из собственников ТЦ «Зимняя вишня», где произошёл пожар.

При этом он сказал, что «не готов назвать точно» юрлицо, от которого поступили денежные средства.

«Насколько я понимаю, решение принял собственник, который находится сейчас в Австралии. Это та сумма средств, которая ранее была озвучена им для перечисления, — 3 млн рублей на каждого [погибшего]», — сказал Синицын.

Он также напомнил, что во вторник СНДКО внёс в бюджет изменения, связанные с региональной частью выплат семьям погибших, — по 1 млн рублей на каждого погибшего.

«Выплаты уже идут, вчера произошли выплаты, 21 человек уже получил денежные средства», — сказал спикер парламента.

Вместе с тем в ходе заседания СНДКО зампредседателя комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов Александр Микельсон сообщил, что к настоящему времени из федерального бюджета в областной бюджет также поступили средства для выплат семьям погибших — по 1 млн рублей на каждого погибшего.

«То есть всего будет выплачено по 5 млн рублей на каждого погибшего», — сказал Микельсон.

В результате внесённых изменений дефицит бюджета Кемеровской области не изменился и составляет 5,5 млрд рублей. Доходы утверждены в сумме 112,3 млн рублей, расходы — 117,8 млн рублей.

По последним данным, при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Основной бенефициар «КДВ Групп» Денис Штенгелов, находящийся в настоящее время в Австралии, 26 марта сообщил, что является совладельцем ТЦ через АО «Кондитерус ком» и его дочернее ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК). Штенгелов сказал тогда, что принял решение выплатить по 3 млн рублей семьям за каждого погибшего в результате пожара.