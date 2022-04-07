Собственная студия звукозаписи и более 10 млн просмотров на YouTube. В Нижнем Тагиле пройдёт концерт разносторонней певицы и автора песен Ольги Тарасовой 

В эту пятницу, 8 апреля, в Нижнем Тагиле пройдёт презентация фильма «Твой выбор» (12+) и концерт саундтреков к нему. Главной музыкальной композицией фильма стала песня тагильской певицы Ольги Тарасовой «Делаю шаг». Также гости концерта услышат музыку других исполнителей, принявших участие в записи саундтрека.

Напомним, ленту «Твой выбор» полностью снимали в Нижнем Тагиле по новелле американского автора детективов Эда Макбейна. Роли в фильме исполняли подростки и студенты-актёры НТГСПИ. «Твой выбор» создавался большой творческой командой под руководством режиссёра и художественного руководителя театра для детей и юношества «Берендей» Андрея Майданова. Саундтреки для фильма исполнили тагильские музыканты.

Ольга Тарасова занимается вокалом уже много лет, сама пишет песни, сотрудничает со многими музыкантами по всей стране. Ольга исполняет каверы на известные поп-песни и записывает их в собственной студии звукозаписи в Нижнем Тагиле. Кроме творчества, Ольга успевает преподавать вокал как взрослым, так и детям. Три года назад вместе с диджеем Дмитрием Глушковым девушка записала кавер на песню «Плакала» исполнительницы KAZKA, тогда видео набрало более 10 млн просмотров. Клип до сих пор можно увидеть в Сети.

Каверы и собственные треки девушка записывает в студии звукозаписи AmplitudeRec, которую создала совместно со звукорежиссёром Андреем Костенниковым. Именно на студии Ольги записывались голоса героев и всё звуковое сопровождение для киноленты. А тагильская рок-группа «Парашют» записала две музыкальные композиции для фильма. Их и свой авторский материал группа также исполнит на концерте в эту пятницу.

«Песня была написана для фильма, но мы ещё не понимали для какого. Она просто лежала на полке, но была мечта её использовать. И когда я просматривала кадры, поняла, что было бы неплохо включить именно эту песню именно в этот фильм. Сначала она показалась слишком лиричной для фильма, но в итоге при монтаже звука все поняли, что песня идеально подходит к одному из эпизодов», — рассказывает Ольга.

В последнее время девушка выступает в Нижнем Тагиле и за его пределами под псевдонимами Ясна или СветояРА. 3 апреля, в свой день рождения, Ольга анонсировала воссоединение группы Tanata, которая появилась ещё в 2017 году. Впервые группу, музыку для которой создаёт диджей Aleksey Kraft (Алексей Салангин), тагильчане могли услышать в телевизионном шоу «Мотив успеха», для которого Ольга написала гимн.

«Tanata означает путь от хаоса к чему-то упорядоченному, это то, кем мы становимся в процессе своего жизненного пути. Этот творческий псевдоним я несколько лет не использовала, потому что группы некоторое время не существовало. После этого меня узнали под псевдонимом СветояРА, и именно под ним я выпустила кавер на песню “Казки”, который набрал больше 10 млн просмотров в Youtube. Но теперь группа Tanata воссоединилась, и сейчас мы будем создавать музыку вместе с Алексеем», — рассказывает Ольга Тарасова.

В ближайших планах у группы участие в Ural Music Night. В 2018 году ребята уже выступали на фестивале вместе с такими исполнителями, как Иван Дорн, Noize MC, «Курара», FEDUK, «Триагрутрика» и многими другими.

Презентация фильма «Твой выбор» и концерт Ольги Тарасовой с группой «Парашют» пройдёт 8 апреля в клубе К2 на улице Трикотажников, 1. На 19:00 запланирован показ киноленты, сразу после которого пройдёт концерт.