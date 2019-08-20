«Собеседник»: Росреестр переименовал Путина в Игоря Петровича Сергеева-Градского

Росреестр обновил сведения о квартире на Васильевском острове, которая принадлежала Владимиру Путину, со ссылкой на документ пишет «Собеседник». Теперь в выписке семья президента переименована в Сергеевых-Градских.

Площадь квартиры составляет 138,6 кв. метра, Путин получил её в начале 1990-х годов. В 1995 году Путин приватизировал её, зарегистрировав на себя, жену Людмилу и детей, однако через два года, переехав в Москву, переписал недвижимость на тёщу Екатерину Шкребнёву. После смерти Шкребнёвой квартира на Васильевском острове по свидетельству о праве на наследство перешла сначала одной из её дочерей — Ольге Цомаевой, а затем к другой — Людмиле Путиной.

Издание отмечает, что в выписке из Росреестра указана вся смена собственников. В новой выписке вместо изначальных хозяев — Владимира, Людмилы, Марии и Катерины Путиных — теперь указаны Игорь Петрович, Людмила Тимофеевна, Инна Игоревна и Алла Игоревна Сергеевы-Градские.

«Собеседнику» не удалось обнаружить людей с такими данными ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве, при этом даты получения и утраты права собственности на квартиру у Путиных и Сергеевых-Градских совпадают.