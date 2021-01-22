Собчак выступила с критикой Навального, не упоминая имени оппозиционера

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в Instagram раскритиковала оппозиционера Алексея Навального за его возвращение в Россию, не называя при этом имени политика.

Её слова, судя по всему, адресованы тем гражданам, которые считают возвращение Навального в Россию после отравления смелостью.

«Есть разные виды смелости. Можно отдать жизнь за людей, как Иисус Христос, или кинуться на амбразуру и спасти товарищей от танка. Это героизм бескорыстный. А можно захотеть покорить самую высокую гору, чтобы навсегда вписать своё имя в историю. И то и то требует смелости. Но героизм этот разного свойства. Одно дело — самопожертвование во имя идеи, без надежды на награду, другое — ради собственной власти, величия или чемпионского титула», — пишет Собчак.

«Так как же отличить жертву ради тебя от использования тебя? Одним простым способом: тот, кто жертвует собой бескорыстно, ради самой идеи, никогда не просит о помощи. Трудно представить себе Джордано Бруно, в ночь перед сожжением призывающего выйти на площадь Цветов в Риме с плакатами "Земля всё-таки круглая!". При этом Земля есть, была и будет круглая. Но тот, кто об этом говорит, далеко не всегда Джордано Бруно…» — заключает она.

Пост Собчак сопроводила своей фотографией, в которой угадываются отсылки к известному изображению кубинского революционера Эрнесто Че Гевары.

Напомним, Алексей Навальный был задержан полицией и арестован на 30 суток судьёй Химкинского городского суда на следующий день после возвращения в Россию, суд состоялся прямо в отделении полиции.