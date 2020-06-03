Снявшийся в ролике Russia Today за поправки к Конституции Артемий Лебедев призвал не участвовать в голосовании

Дизайнер Артемий Лебедев, снявшийся в вышедшем накануне ролике RT в поддержку поправок в Конституцию, заявил в своём телеграм-канале, что участвовал в съёмках до появления идеи об обнулении президентских сроков Владимира Путина, и призвал россиян не участвовать в этом голосовании.

По словам Лебедева, когда он снимался в ролике, он «думал, что предложение об обнулении сроков Путина не имеет никакого отношения к тексту Конституции». Он был уверен, что сроки считаются с нуля, так как Конституция новая, однако он против того, чтобы обнуление сроков было непосредственно прописано в основном законе.

«Я не против, чтобы Путин был царём до тех пор, пока не превратится в мумию. Но я совершенно точно против того, чтобы это было прописано в Конституции», — сообщил дизайнер.

Он сказал, что и сам не пойдёт голосовать, и призвал всех не участвовать в плебисците.

«Сегодня я чувствую, что меня слегонца [обманули]. В принципе, я всегда против любых выборов. Но в данном случае — я не просто сам не пойду, но и всем остальным активно не советую. Люблю, когда меня [обманывают] красиво. А когда это делается грубо, не люблю», — написал Лебедев.

Вчера телеканал RT выпустил агитационный ролик за поправки в Конституцию, в котором приняли участие Иван Охлобыстин, Михаил Швыдкой, Василий Лановой, Ирина Купченко и другие. Артемий Лебедев тоже снялся в нём, несмотря на то, что раньше заявлял, что никогда не ходил на выборы и не собирается голосовать и в этот раз.