Снявшая «Вия» кинокомпания подала в суд на Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера

Компания «Русская фильм группа» (РФГ) подала иск в Арбитражный суд Москвы к китайской China Film Group и актёрам Джеки Чану и Арнольду Шварценеггеру с требованием взыскать с них деньги, потраченные на съёмки фильма «Тайна печати дракона», пишут «Ведомости».

В иске идёт речь о 216,6 миллиона рублей. По мнению истца, конкурсного управляющего РФГ Кирилла Бодрова, такую сумму компания потратила на съёмки «Тайны печати дракона». Отмечается, что ранее к искам в России не привлекались знаменитости такого масштаба, как Чан и Шварценеггер, сыгравшие в «Тайне печати дракона» эпизодические роли.

Компания сняла фильм «Вий 3D» по мотивам повести Николая Гоголя — он собрал в прокате 1,2 миллиарда рублей и стал самым кассовым российским фильмом в 2014 году. «Тайна печати дракона» — продолжение «Вия», съёмками которой изначально занималась РФГ, успев потратить на это около 200 миллионов рублей, однако в 2017 году её признали банкротом. Эту сумму конкурсный управляющий и пытается взыскать в суде.

«Тайна печати дракона» — совместный российско-китайский проект с бюджетом почти 50 миллионов долларов. «Ведомости» пишут, что продюсеры рассчитывали на успех и кассовые сборы фильма в Китае, но в первые выходные картина собрала лишь 2,1 миллиона долларов. В России фильм выйдет в прокат осенью.