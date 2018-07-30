Снова в школу, или Как сэкономить на тетрадках и учебниках

Собрать ребенка в школу — занятие сложное и затратное. Для любого семейного бюджета последний месяц лета — это пора серьезных испытаний. Чего стоит покупка кипы учебников и всевозможных пособий, а также массы необходимых ребенку канцтоваров. Каждый родитель задумывается о том, каким образом сэкономить без ущерба для учебы ребенка.

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