Снимок тагильского художника получил бронзу международного конкурса в Париже

Художник и фотограф из Нижнего Тагила Рефат Мамутов занял третье место в международном фотоконкурсе Prix de la Photographie Paris в категории Fine Art. На творческое состязание тагильчанин отправил работу из фотосерии «Большая белая шляпа и чёрная модель», на которой изображена обнажённая модель в шляпе-вуали.

«Это достаточно престижный конкурс фотографии. Я участвую в нём во второй раз. В первый раз я получил оценку жюри, в этот раз у меня уже бронза. Денежные призы в таких конкурсах присуждают фотографам, занявшим первые места в номинациях, но вообще любая оценка компетентного жюри очень важна», — рассказал «Афише МС» Рефат Мамутов.

Рефат Мамутов преподаёт на кафедре изобразительного искусства худграфа НТГСПИ. Уже несколько лет известный художник и педагог занимается фотографией и участвует в различных международных конкурсах. В 2017 году другая фотография модели в шляпе принесла ему первое место в номинации «Fashion» международного фотоконкурса 12th Annual Black&White Spider Awards. А в 2018 году Рефат Мамутов и тагильский фотограф Андрей Бортников вошли в топ-100 лучших фотографов фотопремии 35 AWARDS.