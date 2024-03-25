Снег с дождём и минусовая температура ожидаются в Нижнем Тагиле на этой неделе

На этой неделе в Нижнем Тагиле будет пасмурно, прогнозируется снег с дождём и сильный ветер. В понедельник, 25 марта, будет пасмурно, возможен небольшой дождь, ветер до 8 м/с, днём столбики термометров покажут +7°C, ночью — до +2°C. Во вторник, 26 марта, днём потеплеет до +11°C, будет дождливо, ночью температура воздуха составит +3°C. В среду, 27 марта, будет пасмурно, ожидается сильный снег с дождём, ветер до 13 м/с, температура воздуха днём +4°C, ночью около –2°C.



В четверг, 28 марта, днём до –3°C, синоптики прогнозируют пасмурную и снежную погоду, ночью до –7°C. В пятницу, 29 марта, выглянет солнце, но ожидается снег, температура воздуха днём +1°C, ночью до –9°C.



В субботу, 30 марта, будет облачно, без осадков, температура воздуха днём +4°C, ночью до –4°C, ветер до 10 м/с. В последний день марта будет пасмурно, осадков не ожидается, столбики термометров покажут днём +6°C, ночью — до +1°C, ветер до 11 м/с.